Nem csak egy hónapra kéne abbahagyni az ivást, hanem örökre!

Piál a föld, halál a májra. A potenciális ivók döntő többsége fejből ismeri ezeknek a daloknak a szövegét. Az alkoholfogyasztás mélyen beivódott a kultúránkba, tűrését, gyakran támogatását össznemzeti konszenzus övezi. Pedig a nagy nemzeti egyetértés Magyarországot a 900 ezer alkoholista hazájává tette (a WHO becslése szerint). A kormányzati hozzáállást jól szimbolizálja a pálinkafőzés szabadságáért vívott harc, miközben semmiféle elfogadott szakpolitikai program nincs az alkoholizmus visszaszorítására.

Havi 100-120 doboz sör elfogy otthon



István egy alföldi kisvárosban él (nevét megváltoztattuk), saját ivási szokásairól kérdeztük.





Milyen gyakran és mennyit iszik egy hónapban?





Én otthoni zugivó vagyok, majdnem minden nap iszom alkoholt, szinte kizárólag csak sört. Az otthoni iszogatás mára a munka utáni, délutáni pihenés része lett. Egy hónapban biztos, hogy megiszok 100-120 dobozzal! Ha nagy ritkán társaságba keveredek, akkor egy-egy felest is. Bort csak elvétve, azt veszélyes dolognak tartottam – valószínűleg azért, mert a gimis éveim végén, de főleg a főiskolán szinte mindig csak azt ittunk és akkoriban gyakran le is részegedtünk.



Az alkohol milyen rövid- és hosszútávú hatását figyelte meg magán?



Régóta iszom rendszeresen, már nem tudom, milyen volt anélkül. Látszik a bőrömön, látszik a szemem alatt, a fogaimon. Észrevettem, hogy az alkohol miatt nehezebben alszom el, ezért folyamatosan fáradt vagyok mindaddig, amíg egyszer lemerül a szervezetem, ilyenkor képes vagyok 12 órát átaludni.

Sokkal szembetűnőbbek az életstílusommal kapcsolatos hatások - berendezkedtem egy olyan életvitelre, amibe nem fér bele az, hogy a másoknak természetes, hétköznapi dolgok. Én pl. nem járok nagy bevásárlásra, halogatom a lakás körüli dolgokat. Ugyanez a helyzet a társasági élettel kapcsolatban is - háromból kétszer elutasítom, ha hívnak valahova, mert én már jobban szeretek egyedüli iszogatni. A tavaszi karantén időszakban a szokásosnál is jobban elengedtem magam, hiszen még a szokásnál is többet voltam otthon, pedig otthonülő típus vagyok.



Minek a hatására kezdett érdeklődni a Száraz november kihívás iránt? Mit vár tőle?



Teljesen véletlenül találkoztam vele, talán az RTL-en volt a Száraz novemberről egy összeállítás két-három éve, amit véletlenül láttam. Rákerestem, elolvastam de nem vettem komolyan, csak olyan jópofa, romkocsmás, facebookos kihívásnak tűnt, amit divat teljesíteni. Egyébként akkor rögtön teljesítettem is, végigcsináltam az egy hónapot, de nem változott meg tőle az életem – ahhoz azért nekem több kell.



Mi szükséges ahhoz, hogy egy hónapig ne igyon alkoholt?



Tulajdonképpen csak önuralom. Nem tartom magam függőnek, fizikai függőség nem alakult ki és ha akarnám, abba tudnám hagyni. (Én úgy érzem, hogy nekem nem a rendszeres alkoholfogyasztással van gondom, hanem azzal a lelki állapottal, ami miatt iszom.) Ha úgy gondolkodik az ember, hogy ez egy feladat, amit egyszerűen meg kell csinálni, akkor szerintem könnyű, mert olyankor az ember tudja, hogy decemberben már újra visszatérhet a régi kerékvágásba. Szerintem harminc napra mindenki meg tudja változtatni néhány szokását. Akkor nehezebb, ha rágörcsöl az ember, mert tudja, hogy alkoholista, mert akkor nem csak egy hónapra kéne abbahagyni az ivást, hanem örökre! Az meg, gondolom, elég nyomasztó lehet.