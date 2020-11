Pikó András: Leírhatatlan, hogy amikor vennéd a levegőt, nincs elég

Pikó Andrásról pénteken írtuk meg, hogy súlyosabb lefolyású koronavírussal került kórházba. Most arról számolt be Facebook-bejegyzésben a VIII. kerület polgármestere, hogy felesége és ikerfiai is elkapták a vírust.

A feleségem és az ikerfiaim is elkapták a koronavírust, a srácok tünetmentesek, a párom fáradékony, enyhe tünetekkel otthon van. Én pénteken kerültem a Szt. László Kórházba, délután készült tüdő-CT, amely Covid-tüdőgyulladást mutatott ki. Tényleg leírhatatlan, amikor vennéd a levegőt, de nincs elég

– foglalja össze a politikus, aki folyamatosan kap oxigént, valamint egy kísérleti gyógyszert és szteroidkezelést is. Amint fogalmaz, az eddigi tünetek többsége elmúlt, csak a köhögés és a nehézlégzés maradt.