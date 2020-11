Fegyházbüntetésre ítélték a balmazújvárosi nőt, aki piszkavassal végezte ki a férjét

A Debreceni Törvényszék hétfői tárgyalásán 12 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte azt a nőt, aki különös kegyetlenséggel megölte balmazújvárosi otthonukban idős, korlátozottan cselekvőképes férjét – áll a Debreceni Törvényszék közleményében.

Az ítéletben elhangzott, a 64 éves nő az utóbbi időben rendszeresen ivott alkoholt, 70 éves férjével pedig naponta vitába keveredett. 2018. október 7-én alkalmi munkából tért haza ittasan a nő, amikor meglátta, hogy férje is ivott. Kérdőre vonta férjét, majd vitatkozni, dulakodni kezdtek az előszobában. A férfi elesett, az asszony felkapott egy piszkavasat, amivel ütötte és többször is megszúrta a férjét. A vádlott más szúróeszközzel is sérüléseket okozott. A nő, miután látta, hogy férje mozdulatlanul fekszik a padlón, a piszkavassal megpróbálta behúzni a szobába, ám a magatehetetlen férfit nem tudta megmozdítani, így az egész éjjel ott feküdt, és kihűlés miatt meghalt.

A nő másnap reggel a szomszédoktól kért segítséget, akik a központi segélyhívót értesítették.

Dr. Virágh Pál bírói ítéletében kiemelte a közeli hozzátartozó sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekményt, aminek következtében 46 szúrt sérülés keletkezett.

A döntés nem jogerős, az ügyész és a vádlott tudomásul vette azt, míg a vádlott védője 3 nap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére.