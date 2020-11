Indul a roham a Szegedi Szabadtéri Játékok karácsonyi bérleteiért

A mai napon kezdi meg az ünnepi készülődést a Szegedi Szabadtéri Játékok, ugyanakkor indul a fesztivál karácsonyi bérletakciója is. Idén ötféle konstrukcióból választhatnak a színházrajongók – írja a Színház Online.

A szabadtéri színházak nyáron bebizonyították, hogy a pandémiás időben is biztonságosan látogathatók, így most egy meglepetéssel akár több csillagfényes estét is ajándékozhatnak a nézőknek.

A bérletek közt az idén is megtalálható például az elmúlt évek kedvence, a Musical Premier bérlet, mellyel a világhírű Broadway-sikerek, így a Jézus Krisztus Szupersztár, az Apáca show és a West Side Story első előadásai láthatók. Az ötvenes évek New Yorkjának hangulatát idéző produkció párosítható a Jézus utolsó napjait feldolgozó rockoperával, a diszkóslágerekkel teli musicallel, sőt az újszegedi Scapin furfangjai című vígjátékkal is.