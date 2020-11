Kabát Péter az orgiáról: Mindig is tiszteltem a nőket

Mindenkinek van múltja, én sosem titkoltam a sajátomat. 25 éve történt, amikor 18 éves voltam, ez már 2012-ben is megjelent az önéletrajzi könyvemben is. A hibáimból igyekszem tanulni, hogy ne kövessem el újra azokat, és jobb ember lehessek. Mindig is tiszteltem a nőket, és mindig is tisztelni fogom. Akiknek csalódást okoztam, azoktól elnézést kérek