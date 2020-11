Akár egymilliós is lehet a maszkbírság: beköszöntött a szigor

Eljött a nap, a mai az a bizonyos hétfő, amikortól életbe lépnek a minden eddiginél szigorúbb maszkhasználati szabályok. Ez többek között azt jelenti, hogy mostantól a vendéglátó- és szórakozóhelyeken is kötelező maszkot hordani. Az orrot és a szájat egyaránt eltakaró védőfelszerelést természetesen a fogyasztás idejére le lehet venni, illetve az asztalnál ülve sem kell viselni.

Az operatív törzs figyelmeztetett, a hatóságok, ezen belül is a rendőrség ellenőrizni fogja, hogy a vendéglátó-ipari egységek betartják-e az előírásokat. Kellő fegyelem híján akár be is zárathatják a renitens vendéglátóhelyeket. Fontos különbség, hogy eddig csak az éttermekben dolgozóknak volt kötelező a maszk, most már a büfék, a kocsmák, kifőzdék, plázás éttermek, stb. mindegyikében maszkot kell hordani.

Ha a hatóság tudomást szerez a szabálysértésről, első körben figyelmeztetik a helyet, ugyanakkor 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhatnak ki, illetve a helyiséget legalább egy napra, de legfeljebb egy évre is bezárathatják. A legújabb szigorítások szerint az említett szankciókat ráadásul most már egyszerre is lehet alkalmazni - olvastuk ki szintén a vonatkozó rendeletből.

A vendéglátóhelyekre vonatkozó rendelet egész pontosan azt mondja ki, hogy:

Az olyan üzletben, amelyben kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet is folytatnak, az ott megvásárolt étel és ital elfogyasztásának időtartama alatt nem kell a maszkot viselni A vendéglátó üzletben vendégként tartózkodó személy a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, vagy ha a vendéglátó üzletben az ott megvásárolt étel, illetve ital elfogyasztása nem csak asztalnál ülve történhet, kizárólag az étel, illetve az ital elfogyasztásának időtartama alattn nem köteles a maszkot viselni.

Vagyis a maszkot addig kell viselni, míg bemegyünk a vendéglátó-ipari egységbe, és az asztalunknál helyet foglalunk. Ha a pulthoz megyünk rendelni, kimegyünk dohányozni, telefonálni, vagy a mosdóba tartunk, a maszkot újból fel kell venni. Ha megszegjük a szabályokat, a rendelet azt mondja, hogy a személyzet felszólíthat bennünket a távozásra.

A szórakozóhelyeken is végig maszkot kell viselni, kivéve, ha:

mi vagyunk az előadók

ételt vagy italt fogyasztunk a büfében

Összefoglalva minden eddigi előírást, fő szabály szerint zárt térben mindig legyen rajtunk maszk, továbbá akkor is, ha a másfél méteres védőtávolságot valamiért nem lehet betartani.

Amíg eszünk és iszunk, addig szintén nem kell maszk, de a büfékben, éttermekben, stb. takarjuk el az orrunkat, illetve az arcunkat.

Az erőből betartott szabályok időszaka

Az aktuális szigorításokat többek között azzal indokolta Müller Cecília, hogy mostanra viszont olyan mértékben elterjedt a vírus Magyarországon, hogy már nem tudni biztosan ki beteg, sokan tünetmentesek. Éppen ezért most már mindenkit potenciális fertőzőnek tekintenek.

Orbán Viktor is arról beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában szokásos péntek reggeli interjújában, hogy itthon mától új világ kezdődik, ám ő nem a szabályok szaporításában, hanem a meglévő szabályok betartatásában hisz.

Mostantól a büntetés jön, (...) Eljött a pillanat, hogy erőből kel betartani a szabályokat

- mondta el többek között a miniszterelnök.

