Szabálytalanul viselte a maszkot egy budapesti, XX. kerületi élelmiszerbolt öt alkalmazottja, ezért a rendőrség 3 napra bezáratta az üzletet – értesült az MTI. Az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője, Gál Kristóf azt mondta: délután ellenőrizték az élelmiszerüzletet, ahol már a maszkviselés betartásának szabályainak ellenőrzésére hivatott biztonsági őr is az állára húzva viselte a maszkot. A húspultnál két férfi alkalmazott, valamint a zöldségpultnál két női alkalmazott szintén szabálytalanul hordta a maszkot. Mind az öt alkalmazottat fejenként 25 ezer forintos helyszíni bírsággal sújtották.

A szóvivő hangsúlyozta: hétfőtől lépett hatályba a maszkhasználat szigorítására vonatkozó jogszabály, amellyel összhangban a rendőrség is fokozta az ellenőrzései számát. Többször ellenőrzik a szabályok betartását, és súlyosabb szankciókat szabnak ki a szabályszegőkre. A jogszabály kereskedelmi hatósági jogkörrel is felruházta a rendőrséget, amelynek értelmében akár be is zárathat a rendőrség olyan üzleteket, szórakozóhelyeket, vendéglátóhelyeket ahol nem tartják be a védelmi intézkedéseket.