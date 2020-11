Kidőltek a tanárok, Ercsiben erre a hétre bezár az általános iskola

Több tanár is van az Eötvös Általános Iskolában, aki koronavírussal fertőződött meg. Emellett elhunyt egy kollégájuk is, akiről nem lehet tudni, hogy a vírus végzett-e vele – jelentette be az intézmény vezetője Facebookon. Orth László arról is írt bejegyzésében, hogy miután hét kollégájuk nem tud betegség miatt dolgozni, a héten elmarad a tanítás az iskolában.

Sajnos más problémánk is akadt, hiszen kiderült, hogy még másik 7 kollégánk sem tud betegség miatt dolgozni. Sőt a hiányzók névsora tovább nőtt. Vannak többen, akik a koronavírus miatt nem tudtak jönni, bár nem ők koronavírussal fertőzöttek, de mivel családtagjukról derült ki a fertőzés, ezért ők sem jöhettek iskolába.

Emiatt az iskola nem tud tanárt küldeni több osztályba sem, így az oktatási intézményben szerdától péntekig tanítási nélküli munkanapot rendelnek el, azaz a gyerekeknek nincs tanítás, de az iskola dolgozóinak feladataik lesznek. Azoknak a szülőknek a gyerekeit, akik dolgoznak, napközis ellátásra várják majd, és szeretnék elkerülni a digitális oktatást – derül ki a Facebook-posztból.