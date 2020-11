Még soha nem volt ilyen sok halott, Orbán Viktor este a nyilvánosság elé áll

Müller Cecília ezúttal sem jelent meg, helyette Galgóczi Ágnes a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) osztályvezetője tájékoztatott a napi adatokról.

Magyarországon eddig még soha nem halt meg ilyen sok (84) ember és még soha nem fertőződtek meg ENNYIEN egy nap alatt.

Galgóczi Ágnes emlékeztetett, hogy 3989 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 86 769 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1973 főre emelkedett, 20 856-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 63 940 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 32 százaléka , a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4767 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 348-an vannak lélegeztetőgépen.

Az elhunytak átlagéletkora 76 év.

Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook Galgóczi Ágnes

Kiemelte továbbá, hogy a járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik. Az NNK járványügyi osztályának vezetője beszélt arról is, hogy a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagát célzó nyomon követéses vizsgálatot Magyarországon először vezették be Közép-Európában. Az örökítőanyag koncentrációja 4-10 nappal jelzi előre a megbetegedéseket, ez pedig a lakosságot is figyelmeztetheti a kockázatokra. Magyarországon jelenleg 19 megyeszékhelyen, több nagyvárosban és Budapesten 3 ponton is vesznek mintát a szennyvízből.

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, hogy a 44. heti adatok alapján jól látható, hogy Tatabányán, Veszprémben, Budapesten és több nagyvárosban is emelkedő tendenciát mutat a vírus örökítőanyaga, ebből pedig könnyen lehet következtetni arra, hogy emelkedni fog a fertőzöttség a lakosság körében.

Ezért nagyon fontos, hogy továbbra is betartsuk a maszkviselésre vonatkozó szabályokat. Ha a maszk átnedvesedik vagy szennyeződik, az egyszer használatosakat el kell dobni, a moshatókat pedig értelemszerűen ki kell mosni

– közölte. A tájékoztató végén még annyit jelzett, hogy a keddi kormányülés után Orbán Viktor bejelentést tesz, aki teheti, kövesse a miniszterelnök beszédét.