Stipendium Peregrinum: a nyelvvizsga díjára is költhető

Ismét lehet pályázni a Stipendium Peregrinum ösztöndíjra. Az ösztöndíj a 17-23 éves, kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat támogatja, hogy bejussanak a legrangosabb külföldi felsőoktatási intézményekbe, a 2021/2022-es tanévben.

A pályázaton kétszázezertől hétszázezer forintig igényelhető vissza nem térítendő támogatás egyebek mellett a felvételi eljárás díjára, utazási költségre is

– mondta Würtz Csilla, a Nemzeti Tehetség Program ügyvezetője. A pályázat benyújtásának határideje első körben november 17-én jár le. A pályázaton részt vehetnek középiskolai tanulók, egyetemi hallgatók is – tudósított a távirati iroda.

A Stipendium Peregrinum ösztöndíj már a nemzetközi nyelvvizsga díjának kifizetésére is igénybe vehető. Kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetén a korhatár gyermekenként három évvel megemelkedik – jelezte Rácz Zsófia, az Emberi Erőforrások Minisztériumának fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Az is újdonság, hogy idén már a művészeti versenyeken elért eredmények is pluszpontot jelentenek.

(Borítókép: Rácz Zsófia az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára és Würtz Csilla a Nemzeti Tehetség Központ (NTK) ügyvezetője beszélget az NTK Stipendium Peregrinum ösztöndíjáról tartott sajtótájékoztatón az NTK budapesti központjában 2020. november 3-án. Fotó: Bruzák Noémi / MTI)