Újra fehér fénybe borul esténként a Lánchíd az egészségügyi dolgozók tiszteletére

Ahogy a koronavírus-járvány első hulláma idején, úgy most is fehér kivilágítást kap esténként a Lánchíd az egészségügyi dolgozók tiszteletére – jelentette a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely szerint ha tavasszal elismeréssel, tisztelettel fordultunk az egészségügyi dolgozók felé, akkor most egyenesen kötelező.

(Borítókép: A fehér fénybe borult Lánchíd 2020. március 27-én. Fotó: Bődey János / Index)