A TEK visszavonta a készültséget a határon, de éber marad

A bécsi terrortámadás után az Index kérdésére a TEK arról tájékoztatott, hogy nagy létszámú műveleti erőt rendeltek az esetlegesen menekülési irányként számításba vehető osztrák határszakaszra.

Korábban nem volt tisztázott, hány elkövetője is lehetett a hétfő esti bécsi terrortámadásnak, ezért nem lehetett kizárni, hogy a hatóságok elől menekülők az osztrák–magyar határon próbálkoznak.

A jelenleg ismert információk szerint azonban „semmi nem utal arra”, hogy egy második elkövető is lett volna. Erről Karl Nehammer osztrák belügyminiszter beszélt hétfőn a sajtónak, ugyanakkor a terrortámadással összefüggésben több személyt is őrizetbe vett már az osztrák rendőrség, illetve jelenleg is zajlik a nyomozás.

Az Indexnek arra a kérdésére, hogy az osztrák határszakaszon továbbra is kiemelt műveleti tevékenységre van-e szükség, a TEK közölte:

Az osztrák társszervektől kapott információk alapján a TEK nem tartja tovább fenn a határon a készültséget, azonban készen áll arra, hogy megkeresés esetén azonnal újabb intézkedéseket hozzon.

Arról is tájékoztattak, hogy a Terrorelhárítási Központ a bécsi eseményeket követően azonnal felvette a kapcsolatot az osztrák hatóságokkal, annak érdekében, hogy segítse munkájukat, az esetleges elkövető(k) elfogását, és támogatást nyújtson részükre. Ez a kapcsolattartás jelenleg is folyamatos.