Együttműködést vár a polgármestertől az újbudai Fidesz

A XI. kerületi Fidesz-frakció közösségi oldalán osztott meg egy felhívást, amelyben arra kéri a kerület polgármesterét, hogy a járvány miatti felhatalmazást ezúttal konstruktív módon használja fel.

Az újbudai Fidesz-frakció közleményében azt írja:

Ezúton nyomatékosan kérjük Polgármester úrtól, hogy ne a pandémia tavaszi szakasza alatt látott gyakorlatot folytassa, hanem legalább a döntés előkészítésébe vonja be a képviselő-testület tagjait. Önmérsékletre kérjük, hogy most ne cégeket alapítson vagy újabb haverokkal kössön szerződést. Az elkövetkező 90 nap megint sok kihívást hoz Újbuda lakói számára is, ezért elengedhetetlen, hogy a képviselők hatékonyan tudják segíteni a kerület irányítását, vezetését. Más kerületi önkormányzatnál már korábban is láttuk, hogy felül tudnak emelkedni a pártszimpátiákon és együtt tudtak dolgozni, demokratikusan.