A barátságtalan arcát mutatja az ősz, jönnek a viharos szelek

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak csütörtökön a délelőtti óráktól szakadozik fel észak felől a felhőzet. A középső és déli országrészben estig sok lesz a felhő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint egyre többfelé várható eső, zápor, de estig a Tiszántúlon még nem valószínű csapadék. Szerda éjszaka és csütörtök reggel még több helyen lesz eső, zápor, majd csütörtökön a déli óráktól már inkább csak délen lehet további csapadék.

Az északnyugati, északi szél kezdetben a Dunántúlon, majd északkeleten is megélénkül, helyenként meg is erősödik. Szerdán a Balaton térségében és északkeleten viharos közeli széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 9 és 13 fok között valószínű.