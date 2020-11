BKK: már szeptember óta sűrített járatokkal, maximális kapacitással megyünk

A Budapesti Közlekedési Központ járatai szeptember óta maximális kapacitással közlekednek, és a reggeli időszakban a szokásostól is sűrűbb menetrend szerint járnak már nyár óta a főbb vonalakon, így többek között a teljes metróhálózaton, a nagykörúti, a kiskörúti és a budai fonódó villamosokon, a Rákóczi úti tengelyen és egyéb frekventált vonalakon közlekedő buszjáratokon, annak ellenére, hogy az utasforgalom a tavalyi adatokhoz képest 20-25 százalékkal alacsonyabb – közölte a cég Orbán Viktor tegnap esti bejelentésére, és a veszélyhelyzet kihirdetése kapcsán feltett kérdéseinkre reagálva.

Mint közleményükben írták,

a BKK másokhoz hasonlóan csak a sajtóból értesült a kormány szándékáról, hogy sűrítse a közösségi közlekedési járatok csúcsidei közlekedését.

Közölték, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ tavasz óta intézkedések sokaságával, jelentős anyagi áldozatvállalással támogatta a járvány elleni védekezést, és ezután is mindent megtesz azért, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonságot nyújtsa az utasoknak.

Közölték azt is, hogy BKK szakemberei folyamatosan figyelik a főváros közlekedését, és ahol indokolt és lehetséges a járatok további sűrítése, ott megteszik a szükséges intézkedéseket. Amellett is, hogy november 7-étől az M3 metróvonal középső szakaszának felújításával járó pótlásra is további 100 autóbuszt és 10 villamost biztosít a BKK.

A BKK-val szerződésben álló szolgáltatók (BKV Zrt., VT-ARRIVA Kft.,) kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a járműveket rendszeresen fertőtlenítsék, így garantálva ezzel is az utasok biztonságát.

Továbbá kijelentették, hogy a cég mindenben eleget tesz a közlekedési szolgáltatók számára előírt rendeletnek.

A közleményben a BKK kitért arra is, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a BKK eltökélt célja, hogy tovább bővüljön a fővárosi járműállomány, és a mostanihoz hasonló helyzetekben több modern, nagy kapacitású jármű legyen bevethető. Mint írják,