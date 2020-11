Sokat gondol az elmúlásra Schobert Norbert

Schobert Norbert és Rubint Réka vasárnap szerepelt az RTL Klub Életünk története című műsorában. Az üzletember ebben bevallotta, hogy újabban sokat tűnődik az elmúláson, mivel sok hasonló korú barátját veszítette el mostanában.

A Blikk szerint már most is van egy sír, amelyre az ő neve is fel van írva, de egy másik kriptát is tervez, ahol az egész családja együtt nyugodhat majd. Schobert Norbert erről azt mondta:

Ezt a sírt akkor vásároltam, amikor a nevelőapám eltávozott. Akkor még nem voltunk Rékával együtt, azért írattam rá az édesanyám és a saját nevem is, mert ezzel üzenni szerettünk volna neki, hogy ott vagyunk. Ez egy kapaszkodó volt számunkra, hogy összetartozunk. De nem ide kerülök majd. Építtetni szeretnék egy családi kriptát, ahol majd együtt nyugodhatunk. Azt szeretném, hogy egy helyen nyugodjunk az egész családdal.