Két dunántúli városban is egészségkárosító a levegő minősége

Tatabányán és Várpalotán is egészségtelennek minősítette a levegőt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a magas szálló por koncentráció miatt – adta hírül az MTI. Igaz, az előrejelzés szerint hamarosan javulás várható.

Emellett további tíz városban – Budapesten, Tökölön, Százhalombattán, Dorogon, Esztergomban, Székesfehérváron, Veszprémben, Győrben, Szegeden és Sajószentpéteren – kifogásolt a levegő. Az NNK szerint azonban e településeken is várható, hogy javul a levegőminőség.

Az NNK már október második felében felhívta a figyelmet, hogy a fűtési szezon hatására nő a légszennyezettség. Mindez már csak azért is problémás, mert a közelmúltban nemcsak az derült ki, hogy az EU összesítése szerint Magyarország Romániával együtt a legjobban érintett országok között van a légszennyezés okozta halálozásokat tekintve, de az is, hogy a koronavírus-fertőzés lefolyását is súlyosbítja, növeli a halálozások kockázatát, ha valaki hosszú időn át szennyezett levegőt kénytelen beszívni.