Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján ismételten felhívta a figyelmet a rendkívüli jogrend bevezetésére Gál Kristóf, az ORFK szóvivője. Mint mondta, éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakó- vagy a tartózkodási helyén maradni, kivéve azokat, akik dolgoznak, munkába mennek vagy munkából térnek haza. Ezen kívül csak

„EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL, ÉLETVESZÉLLYEL VAGY SÚLYOS KÁRRAL FENYEGETŐ HELYZET ESETÉN, VALAMINT ÉLETVÉDELMI CÉLLAL”

lehet éjszaka közterületen tartózkodni.

A kormány kéri az állampolgárok együttműködését a rendkívüli jogrend intézkedéseinek betartásával kapcsolatban – hangsúlyozta Gál Kristóf.

Amellett, hogy ismertette a tegnap éjféltől hatályos kormányrendelkezéseket a rendkívüli jogrend, illetve a szerda éjféltől érvényes kijárási korlátozással kapcsolatban, közölte azt is, hogy

a rendőrök hétfő óta fokozottabban odafigyelnek a szabályok betartatására, és határozottak lesznek. hosszú szöveg hosszú szöveg

Ennek alátámasztására közölte, az elmúlt 24 órában 72 esetben intézkedtek a rendőrök a kereskedelmi üzletekre és egyéb zárt terekre érvényes maszkviselési szabályok megsértése miatt. "Ebből 19 figyelmeztetés mellett 39 helyszíni bírságot szabtak ki, további 14 embert pedig feljelentettek szabálysértés miatt"– mondta a szóvivő. Az elmúlt 24 órában az utazási korlátozások kapcsán 71 helyszíni bírságot szabtak ki, hat átutazót pedig feljelentettek a rendőrök.

Az elmúlt egy napban 5189 hatósági házi karantént rendeltek el, de csak 507-et határátlépés miatt.

Ezzel 32743-ra nőtt a karanténba kényszerülők száma, akik közül 2440-en használják a karanténellenőrzést segítő mobilapplikációt.

A rendőrök 13712 helyszíni ellenőrzést végeztek és 28 karanténost jelentettek fel szabálysértés miatt.

Gál Kristóf beszélt arról is, hogy hétfő óta fokozottan ellenőrzik a kereskedelmi és vendéglátóipari egységeket is, és kereskedelmi hatóságként eljárva már be is zárattak egy budapesti, 20. kerületi élelmiszerboltot, amellett, hogy meg is bírságolták a bolt üzemeltetőjét. Elsősorban azért, mert 5 alkalmazott is szabálytalanul viselte a maszkot, köztük a biztonsági őr is, akinek a feladata lenne a vásárlók figyelmét felhívni, illetve rábírni őket a helyes maszkhasználatra. Kijelentette: