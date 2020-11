Semjén: el kell venni a gyereket az anyától, ha megváltoztatja a gyereke nemét

Semjén Zsolt szerint az alaptörvénybe tételesen be kellene írni a genderpropaganda tilalmát. A miniszterelnök-helyettes a Magyar Demokratának adott interjút, és azt mondta: attól az „anyától”, aki egy kisgyermeket „átoperáltat”, és hormonmanipulációnak enged alávetni, attól az államnak azonnal el kellene vennie a gyereket, és meg kell védenie. A KDNP elnöke szerint ez csonkítás, az ezt végző „orvost” pedig örökre eltiltaná a praktizálástól.

A franciaországi merényletekkel összefüggésben Semjén Zsolt úgy vélekedett: attól tart, hogy ez a mai az utolsó francia generáció, amelyik még francia életet élhet. Hozzáfűzte:

Évszázadokig húzták a gyarmatok hasznát, most nyögik a következményét. Ahol a népesség ilyen kritikus tömege muszlim, ráadásul ilyen demográfiával és ilyen bevándorlással, ott először a párhuzamos iszlám társadalomban vezetik be a sariát, majd előbb-utóbb a nem muszlimokra is. A saria, a dzsihád árnyékában fognak élni.