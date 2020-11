Tömeges baleset az M5-ös autópályán

Több autó összeütközött az M5-ös autópályán a Budapestre tartó oldalon, Kakucs térségében, mintegy 30 kilométerre a fővárostól. A helyszínelés idejére pályazár lépett érvénybe az útszakaszon, már most jókora torlódásról számolt be a Balesetinfo Facebook-csoport. Aki teheti, kerülje el a környéket, mert akár több órával megnövekedett menetidővel is számolnia kell!

Fotó: Balesetinfo Facebook-csoport