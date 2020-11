Hiába a maszk, nem lesz busójárás sem

Nem rendezik meg a 2021-es busójárást Mohácson. Ezt a város fideszes polgármestere jelentette be a Facebook-oldalán. Pávkovics Gábor azt írta az egyre erősödő járvány miatt inkább nem kockáztat. A város vezetése és a busócsoportok is egyetértettek vele. Abban is megegyeztek, hogy a súlyosbodó járvány miatt semmilyen más programot nem tartanak meg.

Felelősségteljes döntést hoztam, ugyanis a Covid járvány állapotában nem megengedhető, hogy a városban 50-60 ezer ember látogasson, ezzel jelentős járványügyi kockázatot hozzon ez az esemény. A döntésem úgy érzem megalapozott.

- mondta Pávkovics a videóban.

Mohács vezetése reméli, hogy a járványt minél hamarabb sikerül megfékezni, így 2022-ben megrendezhetik a a busójárást.

(Borítókép: Busók a Sokac-révnél a mohácsi busójárás negyedik napján farsangvasárnap 2020. február 23-án. Fotó: Sóki Tamás / MTI)