Nem megy betegszabadságra, home office-ban dolgozik a koronavírusos Szijjártó Péter

Mivel munka közben kapta el a koronavírust Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, általános szabályok alapján 15 napos betegszabadságra írhatnák ki a politikust, aki így a távolléti díj 70 százalékát kaphatná meg munkáltatójától – tájékoztatta az Indexet dr. Viszló Sára munkajogász.

Home office-ban

Enyhébb tünetekkel bekkelek a világjárvánnyal szemben

– számolt be állapotáról Szijjártó Péter Facebook-oldalán, aki elmondta, hogy a modern technológia lehetővé teszi, hogy koronavírusosan is tudjon dolgozni. Azonnal telefont ragadott és felhívta Mihail Murasko orosz egészségügyi minisztert, hogy az orosz vakcina fejlesztéséről érdeklődjön. Ugyanakkor az is kiderült a külügyminiszter közösségi oldaláról, hogy gyógyszert és vitaminokat szed, de felesége húslevese az igazi gyógyír. Az oldalán megjelent videóban azonban – szerkesztőségünk szerint – nyúzottabbnak látszik a megszokottnál.

A külügyminiszter a családjától elkülönítve, hatósági karanténban gyógyul. A járványügyi elkülönítés szabályai szerint legalább 14 napot kell ott töltenie. Feleségét és gyermekeit is vizsgálták, mindhármójuk tesztje negatív lett.

A miniszterekre is vonatkozik a karanténba vonulási kötelezettség.

Szijjártó Péter ázsiai munkalátogatásán fertőződött meg a vírussal, Bangkokban lett a vírustesztje pozitív. Előtte Kambodzsában tett látogatást, ahol, a fél kormányt karanténba küldték, mert találkoztak Szijjártóval. A hírek szerint senkit sem fertőzött meg a magyar külügyminiszter.

Szijjártó Péter havonta 1 979 400 forintot kap a miniszteri posztért. Ehhez jön még az országgyűlési képviselői tiszteletdíj, ami 891 000 forint. A politikus nettó fizetése kedvezmények nélkül nettó 1 892 000 forint, ha betegszabadságra küldenék, akkor csak 1 324 400 forintot kapna. Amennyiben a politikust betegszabadságra küldenék, úgy azt követően (15 nap elteltével) táppénzre lenne jogosult a társadalombiztosítási alaptól. Ha megállapítanák a keresőképtelenségét, akkor egy e-mailt sem küldhetne a külgazdasági és külügyminiszter.



Szijjártó Péter augusztusban a home office-ról még így nyilatkozott: