Online állásinterjúk után jönnek az online karácsonyi partik

A koronavírus-helyzet globális szinten óriási fennakadásokat és változásokat okozott a hétköznapokban és a gazdasági életben egyaránt. A rutinszerű feladatok egy csapásra megváltoztak, és ahhoz, hogy egy-egy cég vagy annak bizonyos területei ne álljanak le, el kellett engedni a régi, esetenként már kevéssé hatékony munkavégzési metódusokat.

A válsághelyzetben sokan pánikba estek és elbocsátották munkavállalóikat, pedig ennek kellene az utolsó lépésnek lennie. A munkatársaktól való megválás műszak-átszervezéssel, hosszabb munkaidőkeret vagy részmunkaidő bevezetésével, esetleg szabadságok kiadásával megelőzhető. Érdemes ilyenkor kalkulálni azzal is, hogy mennyi a toborzási költség, amikor újra elindul a cég

– hívta fel a figyelmet az az INT-Solution üzleti tanácsadó cég ügyvezetője. Szilágyi-Bécsi Tímea azt is elmondta, hogy a vállalatoknál alkalmazkodni kellett az új helyzethez, aminek egyik első lépcsőfoka az otthoni munkavégzésre való átállás volt azokban a munkakörökben, ahol ez kivitelezhető volt.

A munkatársaknak el kell tudniuk választani a munkavégzést a magánélettől, hiszen többen beleesnek abba a hibába, hogy elkalandozik a figyelmük, és inkább a házimunkával foglalkoznak. Az otthon eddig csak otthon volt, de egy része most átalakult irodává, és így a családnak is jelezni kell, hogy ha munkaidő van, ne zavarjanak

– mondta tapasztalatairól a szakember, hozzátéve, hogy a virtuális világtól nem kell tartani, meg kell találni abban is a lehetőségeket.

Míg korábban számos cégvezető attól tartott, hogy virtuálisan nem lehet egyben tartani a csapatot, mára sok helyen rájöttek, hogy némi kreativitással ez is megoldható. Egyre több virtuális kávézást vagy ebédet rendeznek a munkatársak, ami ugyan némileg más élmény a megszokotthoz képest, de az összetartozás érzését adja, és motiváló erővel hat. Emellett egyre többen gondolkoznak netes karácsonyi partikban, és az online csapatépítő tréningek népszerűsége is nő.

Ami a munkaerő kiválasztását illeti, a legtöbb cég tudásban, tapasztalatban keresi a munkavállalókat, pedig érdemes lenne fontolóra venni a potenciál alapú kiválasztást is – vélekedett Szilágyi-Bécsi Tímea.

Sok esetben előfordul, hogy egy-egy pozíció akár évekig is nyitott marad, mert a kiválasztásért felelős személy kész embert akar, pedig néhány hónap alatt be is lehetne tanítani valakit arra a munkakörre, akiben megvan a megfelelő potenciál.