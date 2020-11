Az önkormányzat pár napja azt vette észre, hogy a számlájáról leemeltek 417 millió forintot – tájékoztat Erzsébetváros Önkormányzata. A közlemény szerint a pénzmozgás egy olyan szerződésnek köszönhető, amit még az előző polgármester, a fideszes Vattamány Zsolt vezetése alatt kötöttek.

– olvasható a közleményben.

A Niedermüller Péter polgármester által vezetett önkormányzat arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyik kérdéses ház műemlékvédelem alatt áll, ezért az eladáshoz szükséges volt a műemlékvédelemért felelős miniszternek, Gulyás Gergelynek a hozzájárulását is megszerezni.

Vattamányék szerződésben vállalták, hogy ezt megszerzik, annak ellenére, hogy erre semmilyen ráhatással nem bírtak. (Nem is tudták megszerezni az engedélyt.) Ami sokkoló, hogy Vattamányék szerződése szerint ez is ok arra, hogy az önkormányzat kifizesse a 9,7 milliárd forintot