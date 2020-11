Itt a videó a brutális veszprémi ékszerbolti rablásról

Szerda este számoltunk be arról a brutális rablásról, amikor több fiatal férfi rontott be egy veszprémi ékszerüzletbe, és az eladót is alaposan helyben hagyva magával vitte a milliókat érő bolti készletet.

A vehir.hu most közzétette az üzlet biztonsági kamerájának felvételét, amelyen jól látszik az elképesztő rablás.