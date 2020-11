Kapitány Balázs: nem elég a családpolitika, vándorláspolitika is kell

– állítja Kapitány Balázs demográfus. A Népességtudományi Kutatóintézet munkatársa az Indexnek úgy fogalmazott: akkor lett Magyarországon mostanra a szakadék a születések és a halálozások számában, amit e nélkül nem lehet áthidalni.

– ez az egyik legfőbb megállapítása annak a friss tanulmánynak, amit a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének két munkatársa, Kapitány Balázs és Murinkó Lívia jegyez. A Párkapcsolati változások, termékenységi trendek című dolgozat szerint a házasságkötések számának több évtizedes csökkenő trendje

A mélypontot 2010 jelentette, abban az évben alig több mint 35 és fél ezren házasodtak, tavaly ez a szám már a 65 ezret is meghaladta.

A mostani tendenciával számolva egyre javulnak a nők esélyei arra, hogy férjhez menjenek (és persze a férfiaké is, hogy megházasodjanak). A szaknyelven csak teljes első házasságkötési arányszámnak nevezett mutató ugyanis, ami azt jelzi, mekkora az esélye annak, hogy egy nő 49 éves koráig legalább egyszer megházasodik, húsz éve még 49, 2010-ben 39, 2018-ban 65, tavaly pedig már 88 százalék esélyt mutatott erre.

Hiába kötnek azonban egyre többen házasságot, ez nem hozza magával a születések számának emelkedését is – mutatott rá az Indexnek nyilatkozva Kapitány Balázs.

Az előzetes adatok szerint tavaly 89 200 gyermek jött világra Magyarországon, ez (2011 és 2013 után) minden idők harmadik legalacsonyabb születésszáma. Bár 2020 első harmadában 2019-hez képest egyértelmű (5,5 százalékos) növekedés figyelhető meg, ennek mértéke azonban kevés volt ahhoz, hogy a csökkenő trend megforduljon, ezzel valójában csak a 2016-os évi értékre állt vissza 2020 első hónapjaiban a születésszám.

Míg a házasságkötésekre egyértelműen pozitív hatással vannak a családpolitikai intézkedések, a születések számának alakulására kevésbé.

– mondta a kutató. Az adatok szerint Magyarországon jelenleg már átlagosan 28,8 évesek a nők, amikor megszülik első gyermeküket.

Kapitány Balázs hangsúlyozta: a gyermekvállalásról sem egyéni, sem társadalmi szinten nem lehet úgy gondolkodni, mint egy projektről, ez egy sok ismeretlenes egyenlet, amely rengeteg nem, vagy kevésbé számszerűsíthető tényezőből áll.

A demográfus szerint a koronavírus-járványnak nem várható közvetlen érdemi hatása a születések alakulására, annál inkább lehet a pandémia nyomában járó gazdasági válságnak, főként, ha az elhúzódó lesz. A korábbi megszorításoknál, vagy a 2008-as világgazdasági válságnál is látszott, a bizonytalan időszakban az emberek halasztják a gyermekvállalást, annak pedig az a következménye, hogy nem születik meg minden tervezett gyerek. De a korábbi kedvezőtlen időszakok után mindig volt egy „felpattanás”, amire érdemes lehet akár újabb ösztönzőkkel ráerősíteni.

Kapitány Balázs ugyanakkor azok közé tartozik, akik szerint a népességfogyást ma Magyarországon önmagában a születésszám növelésére irányuló intézkedésekkel nem lehet megállítani.

Ahhoz, hogy a demográfiai krízisből kijöjjünk, el kell érni, hogy kevesebben haljanak meg idő előtt, és akármilyen tabutéma is ez, de szükség van egy minimális vándorlási többlet biztosítására is. Nem amellett érvelek, hogy a harmadik világból telepítsünk be más kultúrájú embereket tömegesen Magyarországra, hanem például arra, hogy segítsük elő a külföldre költözöttek visszavándorlását, de a Kárpát-medencén belüli vándorlási nyereséggel is lehet számolni. Jelenleg akkora nálunk a szakadék a születések és a halálozások számában – nagyjából 40 ezerrel halnak meg évente többen, mint amennyien születnek –, amit csak a gyermekvállalási kedv növelésével nem lehet áthidalni.