Nem minden polgármester támogatja Orbán Viktor szigorításait

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése után kedd éjféltől ismét életbe lépett a rendkívüli jogrend, amely újabb 90 napra ingyenessé tette a parkolást, sűrített járatokat ír elő a tömegközlekedésben, valamint kijárási tilalmat rendel el éjfél és hajnali öt között.

Az már biztos, hogy a belső budapesti kerületek önkormányzatai semmi jóra nem számítanak az ingyenes parkolás miatt. Most megkérdeztük a vidéki megyei jogú városok polgármestereit, hogy a térítésmentes parkolást beleértve az új védelmi intézkedések milyen kihívások elé állítják őket.

Szombathely, a veszteséges

Az ingyenes parkolás havonta megközelítőleg 40 millió forint mínuszt jelent Szombathelynek, ami azért is különösen nagy érvágás, mert az önkormányzatnál már így is eleve kétmilliárdnyi veszteséggel kalkulálnak erre az évre, illetve a következőre is.

– mondta az Indexnek Nemény András polgármester.

Bár a buszjárat sűrítése Szombathelyen is az állami fennhatóság alá tartozó Volán feladata (erről lásd keretes írásunkat), az MSZP-s politikus komolyan tart attól, hogy ennek az árát önkormányzati szinten is ők fogják megfizetni.

Nemény András igencsak kritikusan áll a kormány döntéséhez, szerinte a helyi közlekedés központi szervezése „értelmetlen beavatkozás a rendszerbe”. Főleg azok után, hogy Szombathelyen a járatsűrítés már korábban is okozott problémát.

Nálunk például egyáltalán nem okozott fennakadást, hogy az első hullám alatt túlzsúfoltak lettek volna a járatok. Pont azért szenvedtünk el veszteséget, mert a lakók nem használták a tömegközlekedést

– érvel Szombathely polgármestere. Szerinte a kormány által előírt sűrítés helyett inkább a helyi sajátosságokhoz kellene alakítani a menetrendet. Arról nem is beszélve, hogy Nemény András szerint

az ingyenes parkolástól csak még kevesebben lesznek a járatokon.

A szórakozóhelyek bezárását és a maszkszabályok betartását az önkormányzat hatósági osztálya ellenőrzi, a kijárási korlátozásokat pedig a rendőrség. A nyugat-dunántúli városban a rendőrhiány eddig sem jelentett válságot. Az orvoshiány már annál inkább, miután a szombathelyi orvosokat átvezényelték Győrbe.

Miskolc nehéz helyzetben

A tavaszi, csaknem három hónapos ingyenes parkolási időszak körülbelül 200 millió forint bevételkiesést okozott a miskolci önkormányzatnak. Miután a tavaly novemberi, decemberi bevétel 180 millió forint volt, most közel ennyi mínusszal számolnak.

Az ingyenes parkolás korábbi bevezetése tavasszal gyakran eredményezett konfliktusokat, főként azért, mert az előre megváltott, akár éves bértettel rendelkezők nem tudtak megállni a felszíni parkolókban. A városvezetés ezt most az ingyenes övezet kiterjesztésével igyekszik orvosolni.

A kötelező járatsűrítés a tömegközlekedésben nehéz helyzet elé állítja Miskolc városát is, hiszen nem sokkal ezelőtt

éppen a koronavírus-járvány-helyzetre hivatkozva vontak el 500 millió forintot a miskolci tömegközlekedéstől

– tudtuk meg a miskolci önkormányzattól, ahol az MVK Zrt. szakemberei dolgoznak a járatsűrítés rendszerének kidolgozásán.

A miskolci önkormányzat a helyi rendőrséggel együttműködve már eddig is tartott ellenőrzéseket a vendéglátó- és szórakozóhelyeken, továbbá az üzletekben. Hasonló szigort ígérnek a jövőben is.

Kaposvár tetten éri a kikacsingatókat

A rekordideje hivatalban lévő Szita Károlyt, Kaposvár fideszes polgármesterét telefonon érte utol az Index, aki elmondta, a tavaszi három hónapos ingyenes parkolással a város vezetése 102 millió forinttól esett el.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke mégis úgy látja, az első hullámhoz hasonlóan a második hullámos térítésmentessé tett parkolás bevezetése sem megugorhatatlan kihívás. Tény, hogy tavasszal Kaposváron is nehezebben találtak üres parkolóhelyet az emberek, az említett kellemetlenségekre most is számítanak.

A tömegközlekedés helyben ezúttal sem megoldhatatlan képlet, ők már tavasszal is sűrítették a járatokat a reggeli és a délutáni műszakban.

Szita Károly szerint Kaposvár lakossága egyébként is fegyelmezett, és este 11-kor amúgy is bezárnak a szórakozóhelyek.

Ettől függetlenül a rendőrséggel közösen be fogják tartani a kijárási korlátozásokat és a maszkhasználati szabályokat. Ha túl sok lesz a kikacsingató, a polgármester mozgósítja a közterület-felügyeletet, illetve bevezetik az éjszakai műszakot.

Én azt mondom minden polgármester kollégámnak, az ellenzékieknek is, hogy az elsődleges feladatunk most megfékezni a koronavírust, és megakadályozni, hogy emberek haljanak meg. Lehet sírni, de majd csak akkor, ha leküzdöttük a vírushelyzetet. Ha vége van, igyunk meg egy sört, bontsunk pezsgőt, és majd utána elszámolunk. De addig is tegyünk meg mindent, amit lehet

– jelenti ki Szita Károly.

Mára elkészülnek a vidéki járatsűrítési tervek A kormányrendelet a helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaságok feladatává tette, hogy 2020. november 5. napjáig készítsenek járatsűrítési tervet, és küldjék el jóváhagyásra az illetékes kormányhivatalnak. A társaság 16 megyei jogú városban végez helyi személyszállítást, ezek: Békéscsaba, Dunaújváros, Eger, Érd, Győr, Hódmezővásárhely, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Salgótarján, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg – tudtuk meg a Volán sajtóosztályától.

Győr még így is próbál élhető maradni

Győrben a frissen kiadott kormányrendeletnek megfelelően már november 4-én éjfélkor lekapcsolták a felszíni fizetős parkolók jegyautomatáit – üzente Dézsi Csaba András, a város fideszes polgármestere az Idexnek.

Amikor szerdán kerestük az önkormányzatot, a győri vezetés még nem rendelkezett részletes információkkal a helyi járatsűrítésről, amelyben náluk is a Volán az illetékes. Az újonnan életbe lépett kijárási korlátozások ellenőrzését pedig, mivel rendőrségi hatáskör, ezt Győrben alapvetően rábízzák a rendőrségre.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a járványügyi rendelkezéseket, valamint követjük az operatív törzs ajánlásait, ezek alapján hozzuk meg az intézkedéseinket, ugyanakkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város élhetőségét biztosítsuk

– fűzte még hozzá Dézsi Csaba András, akivel szeptember elején készítettünk nagyinterjút.

Eger tovább szigorítana

Eger önkormányzata emlékeztetett, ők tavasszal elsőként, már a kormánydöntést megelőzve ingyenessé tették a parkolást a városban, amely akkor több mint 60 millió forint kiesést hozott nekik.

Ennek szellemében Eger városvezetése már a kedd esti miniszterelnöki bejelentés előtt elrendelte a helyi közterületek fertőtlenítését, ezt a Városgondozás Eger Kft. Munkatársai rendszeresen ismételik.

Közben az önkormányzat intézményeit is folyamatosan fertőtlenítik, ahol indokolttá válik, azokat becsukják, és csupán újból tünetmentes, negatív koronavírusteszttel rendelkező alkalmazottakkal nyitnak újra. Jelenleg egyelőre egy helyi óvoda és a Gárdonyi Géza Színház is zárva tart.

Egerben üdvözlik, bár még így sem tartják elegendőnek a kormány legutóbbi szigorító intézkedéseit.

Bíznak benne, hogy ezek köre hamarosan bővül, valamint a tavaszi helyzethez hasonlóan a polgármesterek különleges felhatalmazást kapnak, hogy saját hatáskörben tovább növelhessék a lakosság biztonságát.

Kecskemét a nagy képet nézi

„A parkolási bevételek kiesésével mi különösebben nem foglalkozunk, pláne egy ilyen rendkívüli helyzetben. Ilyenkor a nagy képet nézve az a fő kérdés, hogy a társadalomnak összességében mi kerül többe.

Ha az ingyenes parkolás az ára annak, hogy minél kevesebben használják a tömegközlekedést, ami csökkenti a vírus terjedését, következésképp kevésbé terheli le az egészségügyet, és tud működni a gazdaság, mert a dolgozók nem betegek, akkor ezt az árat megfizetjük”

– válaszolta az Indexnek Kecskemét vezetése.

Hozzáteszik, ők a város költségvetését mindig jelentős tartalékkal tervezik, az idei például 3 milliárdnyi, ezért sem viselik meg őket különösebben a járványhelyzet miatt felmerülő extra önkormányzati költések.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, aki egy koronavírusos rokon miatt maga is karanténba vonult októberben, most azért dolgozik, hogy náluk a már reggel 6-kor kezdődő csúcsidőnek megfelelően a kormányrendelethez képest egy órával sűrűsödjenek a helyi járatok. A Kecskeméti Közlekedési Központ már dolgozik a terven.

A maszkhasználati szabályokat Kecskeméten is, mint mindenütt másutt, a rendőrség, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken pedig a polgármesteri hivatal mint kereskedelmi hatóság fogja ellenőrizni. Elárulták, ezúttal sem számítanak rossz tapasztalatokra, mert a tavaszi hétvégéken, amikor erre a polgármesterek felhatalmazást kaptak, Kecskeméten az országosnál is jobban szigorítottak.

Tulajdonképpen semmi probléma nem volt. Ez egy fegyelmezett város, itt az emberek 98 százaléka betartja a szabályokat

– közölte a kecskeméti önkormányzat.

Székesfehérvár egyetért, kritizál és bírságol

A járatsűrítéssel egyetértek a jelenlegi járványhelyzetben. A szolgáltató megkezdte az egyeztetéseket kormányhivatallal, az önkormányzat bevonása is megtörténik ebbe. Kérdések persze vannak: van-e elég sofőr és jármű, illetve ki viseli ennek az – egyébként helyes – intézkedésnek a költségeit

– válaszolta Cser-Palkovics András az Indexnek. Székesfehérvár fideszes polgármestere az ingyenes parkolás bevezetését is helyesli, mert mint mondja, ez is a közösségi közlekedést tehermentesíti, a zsúfoltságot csökkenti.

Tény azonban az is, hogy ez az intézkedés havonta mintegy 20–30 millió forint bevételkiesést okoz az önkormányzatnál

– emeli ki Cser-Palkovics András.

A politikus úgy látja, a rendkívüli jogrend komoly mozgásteret, gyors és rugalmas döntési lehetőséget ad a polgármesterek kezébe. Ő eddig is élt ezzel, a székesfehérvári rendőrök, a jegyző és a polgármesteri hivatal munkatársai például legalább már 100 vizsgálatot végeztek az elmúlt időszakban.

(Borítókép: Lakók figyelik ablakukból a Művészkaraván előadását egy székesfehérvári lakótelepen 2020. május 7-én. A városban a koronavírus-járvány miatt kényszerszünetet tartó művészeti intézmények tagjai a Művészkaraván program keretében közterületeken lépnek fel, házhoz viszik a kultúrát.

MTI/Vasvári Tamás)