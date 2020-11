Megvan a nap, amikor a parlament dönthet a rendkívüli jogrendről

Az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi november 10-ére Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a koronavírus-járvány második hulláma elleni védekezésről szóló törvényjavaslat mielőbbi elfogadása érdekében – írta az MTI. Az Országgyűlés honlapjára november 5-én felkerült tervezet többek között tartalmazza a kormány által november 3-án, az éjfél előtti percekben a Magyar Közlönyben megjelent, és

az egészségügyi veszélyhelyzetet szerdától 15 napra elrendelő kormányrendeletben foglalt intézkedések további 90 nappal való meghosszabbítását.

Az indoklás szerint a rendkívüli jogrend a gyors döntések meghozatalát biztosítja a járványhelyzet idején. A javaslat kitér arra is, hogy a kormány dönthet úgy is, hogy a megadott 90 napnál rövidebb idő alatt is visszaadhatja a rendkívüli jogrend biztosította felhatalmazását.

A veszélyhelyzetet kihirdető rendeletben a kormány rögzítette, hogy folyamatosan felülvizsgálja annak szükségességét. Az intézkedések között döntött a kabinet a többi között a kijárási korlátozásról éjfél és reggel 5 óra között, valamint rendezvények megtartásának korlátozásáról, a maszkviselés szabályainak szigorításáról, a parkolás ingyenessé tételéről.

A tegnap benyújtott törvényjavaslat emellett kitér arra is, hogy a kormány a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott intézkedésekről vagy az Országgyűlésben, ülésnapokon kívül a parlament elnöke és a képviselőcsoportok vezetői számára ad tájékoztatást.

A javaslat rögzíti azt is, hogy

a veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak, továbbá arról is, hogy sem helyi, sem országos népszavazás nem kezdeményezhető, a már kitűzött népszavazási időpontok elmaradnak.

Az aláírásgyűjtésre és a népszavazásokhoz kapcsolódó egyéb határidők megszakadnak, de a veszélyhelyzet megszűnése után újraindulnak. A nem tűzött és elmaradt népszavazások új időpontját a veszélyhelyzet megszűnése után 15 napon belül ki kell tűzni.