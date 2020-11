Győrben mégis megtartják a karácsonyi vásárt?

Már most tudni lehet, hogy Budapesten is elmaradnak a karácsonyi vásárok a koronavírus elleni védekezés miatt, azonban úgy tűnik, az ország egyik legfertőzöttebb település ez nem így lesz. Erre lehet következtetni legalábbis egy tematikus Facebook-csoport bejegyzéseiből. A közösségi média csoport nyitó szövege is utánozhatatlan fesztivál hangulatról és a felejthetetlen ünnepi élményekről, forralborozásról és sültgesztenye evésről ír. A csoportban rá is kérdez valaki, hogy tudomása szerint elmarad az adventi vásár, ám válaszként azt kapja, hogy erről még nincs hivatalos döntés.

Kapcsolódó A bécsi karácsonyi vásárt sem kíméli a koronavírus