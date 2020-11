Egy 42 éves férfi volt a koronavírus legfiatalabb áldozata tegnap

Szombaton 5318 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 104 943 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 107, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2357 főre emelkedett.

A koronavírus-járvány magyarországi adatainak közlésében március óra olvasható az elhunytak kora, neme és krónikus alapbetegsége vagy betegségei.

A mai adatok szerint a koronavírus legfiatalabb áldozata tegnap egy 36 éves nő volt, akinek alapbetegségei között mentális retardációt, valamint epilepsziát tüntettek fel.

Elhunyt egy 42 éves férfi is, akinek nem inzulindependens cukorbetegséget, valamint kóros elhízást jelöltek meg alapbetegségeiként. A koronavírus újabb áldozata egy 43 éves nő is, aki cukor- és autoimmun betegséggel küzdött korábban, illetve feltüntettek egy szintén fiatal, 46 éves férfi halottat is, akinek egyelőre nem ismert alapbetegsége.

Az adatbázisban olvasható a hatvanhét éves korában elhunyt Szőcs Géza költő, Orbán Viktor kulturális főtanácsadója, akinek halálhírét csütörtök este osztották meg Magyar PEN Club Facebook-oldalán. A József Attila- és Kossuth-díjas költőről október 31-én írtuk meg, hogy kórházba került, intenzív osztályon ápolták, ahol lélegeztetést kapott.

A koronavírus-járvány legidősebb áldozata tegnap egy 93 éves nő volt, akinek alapbetegségeiként a következőket jelölték: magas vérnyomás, cukorbetegség, krónikus veseelégtelenség és szívelégtelenség.

A tegnapi százhét halálos áldozat közül összesen hat beteg alapbetegsége ismeretlen, valamint két elhunytnál csupán annyi olvasható, hogy az adatok feltöltés alatt vannak.

A magyarországi adatközlés szerint a vírus eddigi legfiatalabb áldozata idehaza egy 21 éves lány volt, Müller Cecília országos tisztifőorvos október 7-én a fiatal áldozatról az operatív törzs sajtótájékoztatóján elmondta: