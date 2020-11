Hétfőtől sűrűbben közlekednek a Volánbusz járatai, itt vannak a részletek

A 2020 november 9-i üzemkezdettől gyakrabban indulnak a helyi autóbuszjáratok azokban a megyei jogú városokban, ahol az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés értelmében a Volánbusz biztosítja a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést – írja a közleményében a közlekedési társaság. Hangsúlyozzák, hogy ez

mintegy 2800 kilométerrel nagyobb teljesítmény, tehermentesíti a munkanapok legzsúfoltabb időszakait. Az intézkedés az érintett 16 településen több mint 1 millió lakost érint.

A 479/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelet alapján a koronavírus-járvány terjedésének csökkentése érdekében Budapesten és a megyei jogú városokban a helyi tömegközlekedési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok kötelesek járatsűrítési tervet készíteni a munkanapok reggel 7 és délelőtt 9, valamint délután 15 és este 19 óra közötti időszakára.

A Volánbusz 16 megyei jogú városban – Békéscsabán, Dunaújvárosban, Egerben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Sopronban, továbbá Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Zalaegerszegen – biztosítja a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést. A 2020. november 9-i üzemkezdettől a felsorolt településeken a társaság megnövelt kapacitással, sűrűbben közlekedő járatokkal áll az utasok rendelkezésére az érintett időszakokban. Munkanapokon több mint 330 többletjáratot állítanak forgalomba, illetve számos további járaton szóló járművek helyett nagy kapacitású csuklós autóbuszok közlekednek, valamint több esetben egyszerre két jármű biztosítja az esetleges zsúfoltság csökkentését. Egyes nagy foglalkoztatókhoz is pluszjáratokat állítanak forgalomba – olvasható közleményükben, amelyben arra is felhívják a figyelmet: a változásokról honlapjukon, a volanbusz.hu/koronavirus oldalon, a Voláninform és a társaság Facebook-oldalán is tájékoztatja utasait a társaság.

Fokozott fertőtlenítés a buszokon A Volánbusz továbbra is fokozottan – minden éjjel és napközben – takarítja az autóbusz-állomásokat és a járműveket, vírusölő szerrel mossa le a kapaszkodókat. A veszélyhelyzet tavaszi kihirdetése óta eltelt időszakban a társaság több mint 156 ezer liter felületfertőtlenítő szert használt fel. A vállalat az autóbusz-állomások és a járművek fokozott takarítása mellett ózonos fertőtlenítéssel bővítette eszköztárát a fertőzés terjedése elleni védekezéshez. A júniusban beszerzett 58 ózongenerátor az ország csaknem teljes területén gondoskodik a Volánbusz mintegy 6500 darabos állományának rendszeres fertőtlenítéséről. Emellett 700 érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolót telepített állomásaira országszerte az utasok és a dolgozók higiénés biztonsága érdekében. A védekezés eszközeire eddig félmilliárd forintot fordított a közlekedési vállalat.

A Volánbusz arra kéri továbbá utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat, és ne feledjék, hogy a maszk használata nemcsak az autóbuszokon, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utasok a felszállás előtt vagy után tartózkodnak. Akik nem viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8000 forint pótdíj fizetésére kötelezhetők.

Borítókép: MTVA/ Jászai Csaba