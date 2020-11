Karácsony Gergely: A kormány helyett elvégzett munkánkra kioktatás és félrevezetés a válasz

„Végtelenül szomorú, hogy a jelek szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központot is belerángatták a Fővárosi Önkormányzat ellen minden csatornán zajló lejárató kampányba” – írja Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

Az újabb vita előzménye az, hogy a főpolgármester egy korábbi bejelentése szerint százezer antigénteszt beszerzését vállalta a főváros. Ám a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint a gyorstesztek nem alkalmasak szűrésre, így az NNK közleményében úgy reagált Karácsony Gergely kijelentésére, mely szerint a gyorstesztek ugyanolyan megbízhatóak, mint a PCR-tesztek: „Óriási tévedés és szakmailag teljesen megalapozatlan.”

A főpolgármester erre reagálva vasárnap délután a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „Rágalmakra mi mindig tényekkel válaszolunk, úgyhogy lássuk a tényeket.”

A koronavírus-tesztelés állami feladat, de sajnos az állam botrányosan kevés tesztet végez. A Fővárosi Önkormányzat már eddig is több mint 50 ezer úgynevezett PCR-tesztet vásárolt az állam helyett. Közismert, hogy az antigénalapú tesztek kb. 96 százalékos megbízhatóságúak a PCR-tesztekhez képest. Viszont a töredékébe kerülnek, és 15 perc alatt megmutatják az eredményt. Éppen ezért használja ezeket például a Magyar Mentőszolgálat is, Szlovákiában pedig az egész lakosságot ezekkel szűrték. A Fővárosi Önkormányzat tovább bővíti a PCR-teszt-kapacitását, a saját intézményeink kötelező és rendszeres szűrését továbbra is ezekkel végezzük. De a jövőben antigénteszteket is beszerzünk, hogy segítsük a kiemelten veszélyeztetett munkavállalók, például a pedagógusok önkéntes és gyors tesztelését