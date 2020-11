Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon adta hírül, hogy Rogán Antal miniszterrel együtt vasárnap reggel tárgyalt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Parragh Lászlóval.

A megbeszélés során a miniszterelnök tájékoztatta az iparkamara elnökét „a várható egészségügyi intézkedésekről”,

és ismét hangsúlyozta, hogy a vakcina a jó megoldás.

„Jó reményeink is vannak, látjuk már a fényt az alagút végén, de addig még hosszú hetek telnek el, és ezért a gazdasággal is foglalkoznunk kell. A vírus ugyanis az embereken kívül a gazdaság szövetét is megtámadja” – nyilatkozta a miniszterelnök.

A kormányfő ezért arra tett javaslatot, hogy a kamarával közösen hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek a kis- és középvállalkozásokat meg tudják védeni – szerinte ugyanis a gazdaságot tekintve ezeket érinti leginkább a járvány.

„Most egészségügyi intézkedések jönnek, aztán ismét gazdasági intézkedések jönnek. Várom a kamara javaslatait”

– fejtette ki a miniszterelnök, utalva ezzel arra is, hogy hétfőn reggel ismét összeül az operatív törzs.