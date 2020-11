Varga Judit: a magyar igazságszolgáltatás hatékonysága az európai elitbe tartozik

Varga Judit a mai napon az Európa Tanács igazságügyi minisztereinek online konferenciáján vett részt. Facebook-bejegyzése alapján a Tanács előtt arról igyekezett számot adni, hogy a magyar igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága az európai élvonalba tartozik.

Ha kedvenc sporteseményüket valós időben követhetik az állampolgárok, akkor elvárhatják, hogy valós idejű információkkal rendelkezhessenek a bírósági ügyeik státuszát illetően is, illetve hogy egy keresetet is be tudjanak nyújtani online. Ha videóhívással kapcsolatba tudnak lépni szeretteikkel, akkor elvárhatják azt is, hogy ne kelljen átutazniuk az ország másik felébe egy tanúvallomásért. Magyarország komoly lépéseket tett az igazságszolgáltatás digitalizációja területén. Ma már a polgári és kereskedelmi ügyek, valamint a fizetésképtelenségi eljárások több mint felét online kezdeményezik