Hogyan vásárolhatunk éjféltől?

Az Index szerkesztősége összegyűjtötte azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek megváltoznak eddigi szokásainkhoz képest. A kérdések ahelyett, hogy fogynának: sokasodnak. Ön is gyarapítaná ezek sorát? Ne habozzon megírni nekünk az ugyelet@index.inda.hu e-mail-címre.

Mindenesetre tegyünk tisztába 5+1 kínzó kérdést már most.

1. Most akkor mikor zárnak be este a boltok?

A kormányfő szavai szerint az üzleteknek – a fodrászatok és más szolgáltatók is idetartoznak – este 19.00 órakor be kell zárniuk, vagyis a legnagyobb hálózattal rendelkező boltláncok üzleteinek is. Így szerdán már este 19.00 órakor jön a záróra az üzleteknek, az ennél is pontosabb szabályok azonban a ma megjelenő Magyar Közlönyből lesznek világosak.

2. Cigarettát csak este 20.00 óráig lehet vásárolni?

Jó alkalom most leszokni a dohányzásról, de, akiben nincs ilyen szándék, tudnia kell, hogy a legtöbb dohányárubolt még nem döntötte el a nyitvatartás megváltoztatását. Sokan a jogszabály megjelenését követően határoznak arról, hogy meddig lesznek nyitva.

3. Sürgős esetben, ha orvoshoz kell menni, vagy gyógyszert kell kiváltani, el lehet hagyni a lakhelyet?

Az orvosi ellátást, illetve az ügyeletes gyógyszertárakat a korlátozó intézkedések nem befolyásolják. A budapesti Elefánt Patika munkatársa elmondta, hogy továbbra is nyitva tartanak, azonban arra konkrét választ nem kaptunk, hogy elég-e, ha rendőri ellenőrzés során az orvosi receptet mutatjuk fel.

4. Ha kifogy a benzin, mondjuk munkából hazafelé, csak este 19.00 óráig van lehetőség a tankolásra?

A töltőállomások, amelyeket elértünk, mindannyian nyitva maradnak az eredeti nyitvatartás szerint, vagyis lesznek benzinkutak, amelyek este 21 óráig, vagy akár nonstop nyitva lesznek, ebben a kérdésben tehát megnyugodhatunk, kérdés persze, rajtunk üthet-e valaki, ha a tankolás a kijárási tilalom idejére esik. A munkáltatói igazolás a kései munkavégzés végéről azért legyen a zsebben!

5. A bevásárlóközpontok mikor zárnak?

Az Árkád Pécs üzletközpontban nem tudtak még pontos információt adni. Annyi viszont már most egyértelmű, hogy az éttermek nem nyithatnak ki, illetve, aki mozis élményre vágyik, annak érdemes még ma moziba mennie, mert holnaptól a streaming szolgáltatókkal csillapíthatjuk filméhségünket.

+1. kérdés: A mozik, színházak, állatkertek, múzeumok visszaadják az előre megvásárolt jegy árát?

Érdemes e-mailen vagy telefonon érdeklődni, mivel az intézmények saját maguk döntik el, hogy visszautalják-e a már megvásárolt, de még be be nem váltott jegy árát, vagy azt a későbbiekben fel lehet felhasználni.

(Borítókép: Üres Fashion Street Budapesten az első kijárási korlátozás idején 2020. március 24-én. Fotó: Huszti István / Index)