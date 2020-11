Kitálaltak az M1 újságírói, hamis képet kellett festeniük a járványról is

„Soha nem fogalmaztak konkrétan úgy, hogy »tudod, a Fidesz érdekei szerint, dolgozunk, és ezt így kéne«, hanem úgy, hogy »hát, igény támadt erre«, meg ilyenek… a maffiában lehet hasonló, gondolom...” – virágnyelven, többnyire szóban kapják az MTVA munkatársai az instrukciókat arról, hogy egy-egy anyagnak hogy kell kinéznie. Erről beszélt név nélkül a Szabad Európának három külpolitikai újságíró a köztévénél tapasztaltakról. (Továbbiakban P., S. és F.)

A külpolitikai rovat jó ideig, ahogy fogalmaznak „valamelyest autonóm volt”, de évről évre egyre nagyobb nyomás nehezedett rájuk. A 2016-os amerikai elnökválasztás volt a fordulópont.

Mi is követtük a mainstreamet, nem vettük komolyan Donald Trumpot. Aztán valaki valamelyik minisztériumban a fejére csaphatott, hogy Trump és Orbán politikája mennyire hasonlít, és onnantól nekünk is ehhez kellett igazodni. Ekkor dönthették el, hogy a külpolitikai rovat sem lehet szabad. Ki is mondták, hogy ha Trump egyik gyűlésén kevesen vannak, akkor azt inkább ne mutassuk meg