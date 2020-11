Metrópótló kerékpározásra buzdít a BKK és a Kerékpárosklub

A kerékpár télen is a legmegbízhatóbb, legolcsóbb és legszabadabb közlekedési eszköz, amellyel nemcsak a dugókat, hanem a koronavírus-fertőzés veszélyét is könnyebben el lehet kerülni. A Magyar Kerékpárosklub már a korábbi metrólezárásokkor is sikeresen kampányolt a biciklis metrópótlás mellett, ezért a belvárosi szakaszon is szeretné bemutatni, milyen útvonalakon a legegyszerűbb kerékpárra váltani.

A metropotlo.hu oldalon hasznos biciklis tippeket adnak, útvonalleírásokat, térképeket és videókat tesznek közzé, azoknak akik kerékpárra váltanának a lezárt 3-as metró vonalán.

A kerékpáros metrópótló kampányban három fő útvonalat ajánlanak, ahol kerékpársávok, kerékpárutak és kis forgalmú utcák segítik elkerülni a 3-as metrót Kőbányától, Ferencvárostól és Józsefvárostól a belvároson át Angyalföldig és Újpestig.

Borsi Dávid a BKK szóvivője mindenkitől azt kéri, hogy autóval kerüljék el a belvárost és válasszák inkább a közösségi, kerékpáros vagy gyalogos közlekedést. A Kálvin téri MOL Bubi állomás mellett tartott keddi eseményen a BKK szóvivője azt is elmondta, jövő tavaszra megújul a MOL Bubi. Erről az Index is tudósított. A tervek szerint szezonkezdésre a város 158 pontján egyszerűbb hozzáféréssel, teljesen megújult bicikliállománnyal, a közösségi közlekedésbe integráltabb tarifarendszerrel várják majd a Bubi kedvelőit.

A Magyar Kerékpárosklub tanácsait a téli biciklis öltözködéssel, közlekedéssel és karbantartással kapcsolatban ide kattintva lehet elolvasni.