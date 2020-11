A virológus szerint veszélyes lehet a vakcinanacionalizmus

Kemenesi Gábor virológus ír Facebook-posztjában a vakcinanacionalizmusnak nevezett jelenségről, amely azt jelenti, hogy politikai okokból próbálnak egyes országok minél előbb előállni koronavírus elleni oltóanyaggal.

Nem tudni, hogy ezek az oltóanyagok megfelelnek-e a WHO gyártási minőségi normáinak és szabványainak.

Az orosz vagy a kínai vakcina is lehet jó, sőt tudom, hogy kiváló tudósok dolgoznak azokban az országokban is. A probléma a transzparencia és függetlenség kétségessége. Leginkább politikai szintű bejelentések formájában értesült a világ ezeknek a vakcináknak a bevetéséről, és félő, hogy politikai nyomás sodorja járatlan utakra az ottani vakcinafejlesztési törekvéseket. A bejelentéseket természetesen tudományos publikációk is követték, ám például az orosz vakcina esetében rendkívül komoly aggályok merültek fel az adatok valóságtartalmát illetően