Bezárták az összes Cinema City mozit is

Az első koronavírus-hullám után július 2-ától mostanáig üzemeltek országszerte a legnagyobb magyarországi mozihálózat termei. Azonban a koronavírus megfékezésére kedden megszavazott törvénynek megfelelőn a Cinema City összes mozija november 11-től határozatlan időre bezár – írja közleményében a cég.

– mondta Buda Andrea, a Cinema City marketing- és PR-igazgatója.

Ha a járványhelyzet és a mozis piac is normalizálódik, abban bízunk, hogy az idei elhalasztott nagy premiereket mihamarabb be tudjuk pótolni, ehhez a biztonságos mozizást – ahogyan eddig is – a továbbiakban is biztosítani fogjuk