Bezárt, de továbbra is működik a Fővárosi Állat- és Növénykert

November 11-től további intézkedésig ideiglenesen zárva tart a Fővárosi Állat- és Növénykert. Az előre megvásárolt jegyek és bérletek felhasználási idejét az újbóli megnyitás után annyi nappal fogják majd meghosszabbítani, ahány napig nem fogadhat látogatókat az intézmény.

Kapcsolódó Itt vannak a részletek a koronavírus miatt elrendelt új korlátozásokról Az üzletek este 7-ig tarthatnak nyitva, születésnapi bulin legfeljebb 10-en vehetnek részt. Este 8-tól reggel 5-ig kijárási tilalom van.

A budapesti állatkert idén már második alkalommal kénytelen bezárni a koronavírus-járvány miatt: tavasszal március 15-től május 19-ig, 66 napon át nem fogadhattak látogatókat. Ez az 1866 óta létező intézmény működésében komoly változást jelentett, hiszen ezt megelőzően 1994 tavasza óta mindennap nyitva állt a nagyközönség előtt, olyan pedig, hogy az állatkert több mint egy hónapon át zárva volt, utoljára a második világháború idején fordult elő.

900 állatfaj 10 ezer egyedéről gondoskodnak

Bár az állatkert szerdától átmenetileg nem fogad látogatókat, az intézmény a továbbiakban is működik. A szakemberek célja most is az, hogy az állatokról és a növényekről való gondoskodás a zárt kapuk mögött is zavartalan legyen, és hogy a kertben élő kilencszáz különböző állatfaj több mint 10 ezer egyede, illetve a park növényei lehetőleg semmit ne érzékeljenek a rendkívüli helyzetből.

Ahogy tavasszal, most is arra készül az állatkert, hogy ha már a kapuk zárva vannak, legalább interneten keresztül közvetítsék az állatkerti élményeket, és a tanulmányi csoportok számára is olyasformán pótolják az állatkerti foglalkozásokat, látogatást, ahogy a digitális oktatás is pótolni igyekszik a tantermi órákat – áll a Fővárosi Állat- és Növénykert közleményében.

Kapcsolódó A politikus a következő választásról, Persányi Miklós az állatokról álmodik Persányi Miklós 26 évi állatkerti munka után márciusban mondott le főigazgatói posztjáról. Azóta nem nyilatkozott, most az Indexnek igen.

(Borítókép: A Fővárosi Állat- és Növénykert főkapuja. Fotó: Faludi Imre / MTI)