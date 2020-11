Merkely Béla: A szigorítások 60 százalékkal lassítják a járványt

Az Index értesülése szerint Semmelweis Egyetemen továbbra is megtartják az órákat, a diákok bejárnak az egyetemre. Információink szerint csak a hétvégén fogják a Neptunon keresztül kiküldeni a diákoknak, hogy a különböző karokon mely órákat, milyen formában fogják megtartani. Az egyetem vezetősége jelenleg is az új oktatási rend tervezésén dolgozik, az elképzelések szerint az előadások online formában zajlanak majd.

Az egyetem rektora tegnap az M1 Híradójának nyilatkozott a kedden bevezetett korlátozásokról. Merkely Béla együttműködésre kérte a lakosságot, és hangsúlyozta:

fontos, hogy továbbra is ellássuk munkánkat és a gyermekek oktatása is folytatódjon, de lehetőségeinkhez mérten csökkenteni kell kontaktusaink számát és be kell tartanunk a maszkhasználat szabályait