Magyar állampolgárok lettek Orbán török barátjának családtagjai

Fegyvereket ad el hazánknak, lakóparkot épít, és ő lesz a napelemkirály Magyarországon. Ráadásul a magyar–kínai kapcsolatokkal is jól keres Adnan Polat, aki rendkívül jó kapcsolatot ápol az Orbán családdal.

Kapcsolódó Orbán török barátai a napelembizniszben Adnan Polatnak és fiának is több magyarországi érdekeltsége van.

Az elmúlt évek termései – jól jelzik, mennyire szoros a kapcsolat Polat és Orbán Viktor kormányfő között.

És most kiderült, hogy Polat családtagjai közül néhányan magyar állampolgárságot kaptak. Magyarország honosította az Orbán–Erdoğan-szövetség személyi biztosítékaként működő üzletember, Adnan Polat családjának egyes tagjait – értesült török forrásból a Válasz Online.

A portál azt az okmányt is megtalálta, amely igazolja, hogy a „trónörökös”, Kerim Polat legalább 2018 óta kettős állampolgár. „A kormányzat mindemellett a magyar erőműpiac tekintélyes hányadát is átengedte korábban az apának és fiának. Ennek nyomán pedig egy-két éven belül megyényi területek villamosenergia-ellátása múlik majd rajtuk, illetve most épülő, »fél paksnyi« kapacitású napelempark-hálózatukon” – írja lap.