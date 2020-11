Közlekedj okosan este 8 óra után

Életbe léptek azok a korlátozások, amelyek ezentúl legkevesebb 30 napig meghatározzák az életünket. Bár a Magyar Közlönyben megjelentek a szigorítások részletei, még mindig sok a kérdés, hogyan is kell azokat a mindennapjainkban értelmezni. Az Index szerkesztősége összegyűjti a legfontosabb kérdéseket és válaszokat. Ez azért is fontos, mert súlyos bírságra számíthatnak azok, akik nem tartják be az új szabályokat. Önnek is lenne még kérdése? Ne habozzon megírni nekünk az ugyelet@index.inda.hu e-mail-címre.

1. Most akkor este 8 óra után már tényleg nem mehetek sehova sem?

A Közlönyben megjelent rendelet elég egyértelműen fogalmaz ebben a kérdésben. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. A rendelet szerint ezen okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a kormány hivatalos honlapján közzéteszi. A rendelet megjelenését követően ez az igazolásminta letölthetővé is vált.

A munkavégzésen kívül is vannak kivételes helyzetek. Ilyennek minősül, az egészségkárosodással, életveszéllyel, életvédelmi céllal vagy súlyos kárral fenyegető helyzet. Szintén a kijárási tilalomtól eltérő helyzetnek számít, ha versenyszerűen sportoló személy edzésen vagy sportrendezvényen vesz részt, edzés vagy sportrendezvény helyszínére, illetve onnan a lakóhelyére, a tartózkodási helyére vagy a szálláshelyére közlekedik.

2. Mi a helyzet a kutyasétáltatással?

A rendelet ebben is egyértelműsített: kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatáskor a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el.

3. Ha a párom/barátom/rokonom/ismerősöm este 8 órakor vagy később végez a munkával, és van munkáltatói igazolása, elmehetek érte gépkocsival, és hazavihetem?

Nem.



4. Este 8 óra óta munkába vinném a páromat. Jó rá az ő munkáltatói igazolása?

Az igazolás csak arra vonatkozik, aki azt a munkáltatójától a munkavégzésért kapta. Vannak olyan munkahelyek, amelyek például taxicsekket biztosítanak a hazautazáshoz. Ahogy pedig már megírtuk, a taxitársaságok továbbra is az utasok rendelkezésére fognak állni. Rendőri ellenőrzés esetén a taxis szolgáltatása munkavégzésnek számít, az utasnak viszont igazolnia kell, hogy munkából utazik hazafele, vagy éppen munkába tart. Tehát erre a kérdésre is egyértelműen nem a válasz.

5. Két bejelentett lakcím, vagy a bejelentett lakhely és a tartózkodási hely között ingázhatok-e este 8 óra után?

Nem. Az érvényes kijárási tilalom szerint mindenkinek haza kell érnie este 8 órára. Utána csak az közlekedhet, akinek munkáltatói igazolása van a munkavégzésre, vagy arra, hogy a munkaideje átnyúlik a tilalom éjszakai időszakára.

6. Ha valaki este 8 előtt valakinek a magánlakásába megy vendégségbe, vagy magánéleti okokból (például a párjához, a rokonához), és nem megy haza este 8 órára, de nem hagyja el a lakást reggel 5 óra előtt, az szabályt sért?

A rendelet alapján mindenkinek haza kell érnie este 8 órára (a kivételes helyzeteket az első válasznál felsoroltuk). Az azonban nem igazán életszerű, hogy a hatóságok elkezdjenek minden lakásba, házba becsöngetni, kik tartózkodnak éppen az ingatlanban. Tehát aki este 8 óra és másnap reggel 5 óra között nem kezd el munkáltatói igazolás nélkül közlekedni, annak nem valószínű, hogy hatósági ellenőrzéssel kell szembenéznie.

7. Mi van abban az esetben, ha olyan lakhellyel rendelkezem, amely nincs feltüntetve a lakcímkártyámon sem állandó, sem pedig tartózkodási helyként, de munkáltatói igazolással szeretnék hazamenni este 8 óra után?

A rendelet erre az egyébként nem annyira életszerűtlen helyzetre nem tér ki. A szöveg szerint este 8 óra és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Tavasszal, az első hullámban bevezetett kijárási korlátozások idején a koronavirus.gov.hu kormányzati honlapon az jelent meg, hogy nem szükséges új lakcímkártya készítése abban az esetben, ha nem az állandó, bejelentett lakcímen tartózkodunk. A kormány által közzétett igazolásminta alapján – a személyazonosító igazolványszám/útlevélszám/kártya formátumú vezetőiengedély-szám mellett – fel kell tüntetni a lakcímet/tartózkodási helyet/szálláshelyet.

8. Délután végzek a munkával, de még utána hivatalos ügyeket, illetve bevásárlást kell intéznem, majd csak azután indulok haza a több kilométerre lévő lakcímemre, este 8 előtt nem érek haza. Mi történik ebben az esetben?

Hatósági ellenőrzés esetén büntetést jelent, ha nincs munkáltatói igazolás. Meg kell próbálni úgy beosztani az időt, hogy az ügyintézéssel és a bevásárlással is este 8 óra előtt hazaérjünk.

