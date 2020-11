A kormány tegnap éjjeli rendelete után meghozott döntésünk értelmében a II. kerület közterületein is kötelező a maszkviselés november 11-én 12 órától, a kormányrendeletben felsorolt kivételekkel - írta Őrsi Gergely polgármester Facebook-posztjára hivatkozva a kerület honlapja.

A kormány tegnapi rendeletét követően nem láttuk értelmét annak, hogy közterület és közterület között különbséget tegyünk esetlegesen zavart okozva, ezért általános szabályt alkottunk.

"Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk Budára!" - fogalmazott a polgármester.

Emellett közölték azt is, hogy a november 14-re tervezett veszélyeshulladék-gyűjtés, illetve a november 30-ra tervezett közmeghallgatás elmarad. Utóbbi pótlására egy online lakossági fórumot szerveznek.

Óbudán, a III. kerületben Kiss László polgármester is hasonló indokok alapján terjesztette ki a városrész teljes területére a kötelező maszkviselést, a kormány által engedett kivételekkel. Az önkormányzati honlapon arról tájékoztatnak, hogy a kerületi kutyafuttatókat nem zárják be, de kérik a védőtávolság betartását itt is.