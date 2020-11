Szerda éjféltől számos hazai nagyváros kötelezővé tette közterületen a folyamatos maszkviselést a hat év feletti lakosoknak a sportolás, valamint a parkokban, illetve a zöldterületeken tartózkodás kivételével. Az MTI gyűjtése szerint élt a kormányrendelet biztosította felhatalmazással Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere, aki számos hazai városvezetőhöz hasonlóan a Facebookon tájékoztatta a lakosságot.

Hasonlóképp döntött Szita Károly, Kaposvár polgármestere is. Elmondta, szerdán aláírt rendelete értelmében lezárják a csapatsportok használatára is alkalmas sporttelepeket, köztük a városligeti focigrundokat és kosárlabdapályákat, de a futókör és a kondiparkok továbbra is használhatók. A kondiparkokat és a játszótereket naponta fertőtlenítik.

Kecskeméten is csütörtöktől kötelező a maszk viselése a közterületeken és a nyilvános helyeken - írta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a közösségi oldalán.

Miskolcon ugyancsak csütörtöktől rendelte el valamennyi közterületre a kötelező maszkviselést Veres Pál polgármester. Maszkot kell viselni a piacokon is.

Nagykanizsán szintén minden nyilvános helyen és közterületen kötelező a maszk viselése Balogh László polgármester rendelkezése szerint. Vasárnaponként nem nyit ki a vásárcsarnok és elmarad a bolhapiac is.

Hévízen a tófürdő nem zárt be, továbbra is vár vendégeket, ezt a gyógytó kezelője, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház közölte a közösségi oldalán.

Nyíregyházán is kötelező maszkot viselni valamennyi közterületen és nyilvános helyen, valamint a kutyafuttatókban is. Kovács Ferenc polgármester döntése értelmében a városban elmarad a hagyományos adventi programsorozat és nem tartják meg az adventi vásárt sem.

Szekszárdon csütörtökről a város teljes közterületén kötelező lesz a maszk használata - közölte Ács Rezső polgármester.

Debrecenben nem teljes körű a rendelkezés: itt csütörtöktől a játszótereken, valamint a piacokon, vásárokon kötelező a maszk viselése.

Székesfehérváron szerda éjféltől kötelező maszkot viselni a történelmi belvárosban, valamennyi közterületi parkolóban, a buszmegállókban, az autóbusz- és vasútállomásokon, a játszótereken felnőttek számára, és a kutyafuttatókban. Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása szerint a város sportparkjai nyitva vannak, de csak egyéni sportolásra használhatók.

Szolnokon csütörtök hajnali 5 órától kötelező a maszkhasználat és megfelelő védőtávolságot kell tartani minden olyan helyen, ahol várakozni kell (bevásárlóközpont, iskola, óvoda, ügyintézés, vallásgyakorlás, buszmegállók) - közölte Szalay Ferenc polgármester a Facebook-oldalán. A nappali klubokat bezárják, az idősek ellátását, étkezését otthonukban biztosítják. Újra bevezették a vásárlási idősávot három piacon: 8 és 10 óra között csak a 65 éven felüliek vásárolhatnak.

Szombathely polgármestere, Nemény András csütörtöktől több közterületre, így a főtérre is elrendelte a védőmaszk használatát. Maszkot kell viselni a buszmegállók 10 méteres körzetében, a bölcsődék, óvodák, iskolák bejáratától 10 méteren belül, az üzletek és bevásárlóközpontok parkolóiban és a kutyafuttatókban is.

Tatabányán maszkot csak a piacokon, a termelői piacokon és a tömegközlekedési eszközökre várakozás közben kell hordani. Tatán kötelező maszkot viselni a buszmegállókban, az üzletek saját parkolóiban és a városi piacon. Esztergomban a parkokra is ajánlják a maszkviselést de nem tették kötelezővé.

Veszprémben csütörtök hajnal 5 órától kötelező maszk viselése a belvárosban, a buszmegállókban, a buszpályaudvaron, a vasútállomáson, a parkolókban és a vásárcsarnok területén. Porga Gyula polgármester azt is közölte: elmarad a Bakony Expo és a karácsonyi vásár. A tavasszal létrehozott városi segélykérő telefonszámok újra hívhatók.