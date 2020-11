Erzsébetváros lakonikus egyszerűséggel közölte a kerület honlapján, hogy minden közterületen kötelezővé tették a maszkviselést, kivéve a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve a zöldfelületeken.

Ferencvárospolgármestere hasonlóképp tömören közölte a fentiek mellett azt is, hogy szintén viselni kell azt a tömegközlekedési eszközön és a közlekedési váróhelyiségekben, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban (kivéve az irodákban, az egyéni sportolás céljára szolgáló helyiségekben és az üzemi helyiségekben), és az ügyfélszolgálatokon az ügyfélfogadás ideje alatt. Baranyi Krisztina emellett ajánlja a IX. kerületi parkokban, illetve zöldterületeken, továbbá társasházak liftjében és lépcsőházaiban is.

D. Kovács Róbert Antal, Kőbányaelső embere a köz- és nyilvános területek mellett külön kiemelte a kutyafuttatókra vonatkozó maszkviselési előírást. Közölte azt is, hogy a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás csak korlátozásokkal vehető igénybe, az Újhegyi ügyfélszolgálat pedig, hasonlóan a kerületi sportlétesítményekhez, és nyugdíjasklubokhoz zárva tart.

Zuglóbanis teljes a szigor a közterületeken. Horváth Csaba polgármester egyúttal kéri a kerületi lakosokat, hogy otthonukon kívül általában is viseljenek maszkot, mind a közterületeken (parkokban, zöldterületeken is), mind a zárt, közösen használt magánterületeken, különös tekintettel a társasházak közös tulajdonú helységeire (például előtér, lépcsőház, lift, garázs, stb.).