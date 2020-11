A terézvárosi önkormányzat is minden 6 évesnél idősebb lakó és járókelő számára kötelezővé teszi a maszkviselést a közterületeken és minden nyilvános helyen. A helyhatóság honlapján arról tájékoztatnak, hogy a játszóterek és kutyafuttatók nyitva maradnak, ezeket gyakrabban fertőtlenítik, de szigorúan fogják ellenőrizni a maszkhasználatot.

Bejelentették, hogy a Hunyadi téri sportpálya bezár és a szabadtéri fitneszpark sem használható, valamint hogy idén nem lesz jégpálya a Hunyadi téren. Továbbá azt is elrendelték, hogy a Hunyadi téri Vásárcsarnokba szombattól csak a Hunyadi tér felől lehet belépni, a kijárat pedig az Eötvös utca felé lesz, a maszk viselése a csarnokban és a termelői piacon is kötelező. Közölték azt is, hogy az Eötvös 10-ben elmaradnak a programok, a SportPont bezár. Elmarad a Jókai téri karácsonyi vásár is.

Emellett az önkormányzat arról is hírt ad, hogy a járvány második hullámában újraindították a a Terézváros melléd áll válságkezelő programot, amely azonnali segítséget kínál azoknak, akik a járvány következtében állásvesztésük vagy a megváltozott piaci körülmények miatt krízishelyzetbe kerültek a VI. kerületben. Bővebb infók itt.