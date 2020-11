A legegyszerűbb megoldást Bonyhád önkormányzata választotta - a teol.hu gyűjtése szerint. A város honlapján közzétett tájékoztatás szerint a szájmaszk használata közterületen is kötelező. Kivételt képeznek ez alól a közparkok és a zöldterületek, például a Perczel kert, az Ifjúsági park, a Rendezvénytér (Kaszinókert), a Családi Pihenőpark. Tájékoztatnak arról is, hogy bezár a művelődési központ, a könyvtár és a múzeum. A sportcsarnokban a testnevelés órák és a versenysport kivételével más tevékenység nem folytatható. A tanuszoda már hétfőtől bezárt. A piacon újabb szabályozás, szigorítás nem szükséges, a meglévő szabályok betartása mellett – kötelező szájmaszkhasználat – továbbra is nyitva lesz keddenként és péntekenként.

Szabó Péter, Paks polgármestere arról tájékoztatta a portált, hogy az Atom tér, a Barátság útja, továbbá a Dózsa György út teljes közterületnek vagy nyilvános helynek minősülő területén; továbbá az alábbi közterületeken vagy nyilvános helyeken: játszótéren; kutyafuttatóban; tömegközlekedési eszköz szabadtéri megállóhelyének területén; piacon és a hozzá tartozó közforgalmú parkoló, egyéb nyilvános hely területén; a Paksi Atomerőmű Zrt. közforgalmú parkolójában, egyéb nyilvános helynek minősülő területén; és az üzlet, vendéglátó üzlet, bevásárló központ, egészségügyi intézmény, szociális intézmény, nevelési, oktatási intézmény, közigazgatási szerv, posta közforgalmú parkolójának teljes területén és egyéb nyilvános helynek minősülő (bejárattól számított) 50 méteres körzetében kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Dombóváron Pintér Szilárd polgármester rendelkezése értelmében a tömegközlekedési fel- és leszállóhelyeken, a helyi piacokon, illetve a dombóvári nevelési, oktatási intézmények bejáratától számított huszonöt méteres területen belül kell szájat és orrot eltakaró maszkot hordani