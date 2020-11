Müller Cecília: Vásároljunk az idősek helyett

Maszkot nem a rendőrök miatt kell hordani. Járványügyi szempontból kell most fegyelmezetten viselkedni

– kezdte szerda délelőtti sajtótájékoztatóját Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos emlékeztetett, hogy a járvány „egy nagyon intenzív” terjedési szakaszában vagyunk, a jelenlegi helyzet pedig Magyarországot sem kíméli, ezért mindent meg kell tenni a járványgörbe ellaposítása érdekében. Az országos tisztifőorvos ismertette az adatokat is: az elmúlt 24 órában 3945 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 122 863 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 101 többségében idős, krónikus beteg, így 2697 főre emelkedett a járvány kezdete óta regisztrált elhunytak száma.

Még mindig krónikus, idős betegeknél végződik halállal a koronavírus-fertőzés

– hívta fel a figyelmet Müller Cecília.

Beszélt arról is, hogy a 101 halálos áldozat közül a legfiatalabb 31, a legidősebb 99 éves volt,

és elmondta, hogy az elhunytak 7 százalékánál nem tudtak alapbetegséget felderíteni. Beszámolóját azzal folytatta, hogy jelenleg 6352 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 473-an vannak lélegeztetőgépen, ezért fontos, hogy csökkentsük az egészségügyi rendszerre nehezedő terhet – magyarázta.

Az országos tisztifőorvos szerint ha valahol nem tudunk másfél méteres távolságot tartani másoktól, viseljünk maszkot, hiszen az 80 százalékban csökkentheti – akár a tünetmentes esetekben is – a fertőzés továbbadását.

A maszk két oldalról is véd, ha mindkét fél hordja. Ez egy kölcsönös védelmet jelent mindenki számára

– fogalmazott, és kiemelte, hogy

kedd óta bővítették a kapacitásokat, immár bármely kórházban kezelnek koronavírusos beteget.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy nehéz idők jönnek, mert a rendelkezések mindenki életét befolyásolják. Vannak olyan családtagok – folytatta –, akikre sokkal több figyelmet kell fordítani mint korábban. Ilyenek az idősek, akik egyedül élnek, és az elszigetelődéstől is meg kell védeni őket, ezért arra kért, hogy nyújtsunk lelki segítséget a helyzet elviselésében. Kiemelte, ha távol élünk idős családtagjainktól, kérjük a szomszédok segítségét, de emlékeztetett, hogy az önkormányzatok is segítenek, ha erre szükség van.

Müller Cecília arra buzdított, hogy vásároljunk az idősek helyett, és tanítsuk meg őket a telemedicina eszközeinek a használatára. Fontosnak nevezte továbbá, hogy a testi egészség mellett megőrizzük a jóllétünket is, ezekben a nehéz időkben erre egyre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára Schanda Tamás arról beszélt, hogy a veszélyhelyzet ideje alatti gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet értelmében a vendéglátóhelyek most harminc napig csak házhoz szállíthatnak, illetve elvitelre adhatnak ki ételt és italt, kivételt ez alól egyedül az üzemi, kórházi és iskolai étkezdék, büfék jelentenek.

Be kell zárniuk a szabadidős létesítményeknek is.

Kiemelte, hogy a szállodák csak üzleti úton tartózkodókat vagy oktatási céllal érkezőket fogadhatnak, kizárólag számukra nyújthatnak vendéglátási szolgáltatásokat is. Schanda Tamás hangsúlyozta: a fertőzés terjedését lassító intézkedések minden országban nehézségeket okoznak a gazdaságnak, de a vendéglátás, a szállodaipar és a szabadidő ágazat az átlagosnál sokkal nagyobb károkat szenvedett és szenved el.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a korlátozások egyelőre harminc napig vannak érvényben,

az új támogatások, mentesítések november hónapra vonatkoznak.

A vendéglátás és szabadidő ágazatban működő vállalkozásokat és az ott dolgozókat adókedvezményekkel és bértámogatással segítik. Az adókedvezményekről szólva az államtitkár elmondta: ezek a cégek mentesülnek a szociális hozzájárulási adó, valamint a szakképzési és a rehabilitációs hozzájárulás fizetése alól, a kisvállalati adózók esetében pedig nem számítanak bele az adóalapba a személyi jellegű kifizetések.

A bértámogatásról szólva elmondta: a támogatás mértéke a munkavállaló bruttó munkabérének ötven százaléka, és két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a vállalkozás megkaphassa azt, az, hogy a munkavállalót ne bocsássák el és meg is kapja a fizetését.

Megjegyezte: arra törekednek, hogy ne terheljék „feleslegesen hosszas adminisztratív munkával” az ágazati bértámogatást igénylőket, ezért a megyei, illetve fővárosi kormányhivatalhoz kell benyújtaniuk azt a cégeknek, és nyolc napon belül döntés is születik a kérelmük ügyében.

A kapcsolódó dokumentációk a munka.hu felületen már el is érhetőek.

A vendéglátás- és szabadidő-szektorban olyan tevékenységek érintettek, amelyek szükségképpen több és intenzívebb személyes kapcsolattal járnak akár a dolgozók, akár a szolgáltatást igénybe vevők részértől. A pontos területek és a hozzájuk tartozó TEÁOR-számok a Magyar Közlönyben megtalálhatók.

Schanda Tamás elmondta azt is, hogy a vendéglátással foglalkozók számára a járulékkedvezmény és a bértámogatás mellett további könnyítés, hogy a tavaszi helyzethez hasonlóan a házhozszállítás adminisztratív terheit csökkentik, és a taxisokat is bevonhatják a kiszállításba. Ez a személyszállítók számára is egy jó lehetőség a kieső forgalmuk pótlására – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a koronavírus-járvány első hulláma alatt elégedettek voltak a szolgáltatók ezzel az intézkedéssel, ezért döntöttek az újbóli bevezetés mellett.

Az államtitkár közölte: a szálláshely-szolgáltatók szintén jelentős összegű támogatást kapnak, így az állam megtéríti számukra az elkövetkező harminc napra – azaz december 11-éig – a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban regisztrált foglalásaik után számított nettó bevétel 80 százalékát.

Ebben az ágazatban is akkor kapható meg a támogatás, ha a vállalkozás nem bocsájtja el a dolgozóit, és a bérüket is kifizeti.

Schanda Tamás hangsúlyozta: a kormány a járványhelyzetben is elkötelezett a munkaalapú gazdaság mellett.

Kiss Róbert rendőralezredes a maszkviselési szabályokra hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy az eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényben maradnak, tehát mindenki köteles maszkot viselni tömegközlekedési eszközön, a megállókban, könyvtárakban, a teljes lista ide kattintva olvasható. Arról is beszélt, hogy a maszkot szabályosan úgy kell viselni, hogy az orrot és a szájat is elfedje, és ha valaki nem megfelelően viseli, az utazásból ki kell zárni, vagy meg kell kérni, hogy hagyja el adott intézmény területét.

Arról is beszélt, hogy a polgármesterek felhatalmazást kapnak arra, hogy a tízezer főnél nagyobb területen szabályozzák a maszkviselési szabályokat. A kijárási tilalomról azt mondta, hogy mindenki köteles a lakóhelyén, tartózkodási helyén, vagy szálláshelyén tartózkodni.

Ez alól csak a munka, vagy a versenyszerű sport jelenthet felmentést.

A tilalom alóli mentesüléshez szükséges kitölteni a nyomtatványt, amely megtalálható a többek között a koronavirus.gov.hu oldalon is, és annak hatálya visszavonásig érvényes, a rendőrök kérésére pedig az igazolást be kell mutatni.

A kutyasétáltatás megengedett este nyolc óra után is a tartózkodási hely 500 méteres körzetében.

Részletezte továbbá a többi szabályt is, ezekről itt írtunk részletesen.

(Borítókép: Müller Cecília. Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook)