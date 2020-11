Csónakon is jönnének az illegális bevándorlók

Csónakkal, teherautó alvázán is próbáltak bejutni Magyarországra illegális bevándorlók a déli határsávon, mára virradóan. Szeged-Gyálarét külterületén hajnalban vettek észre a Tiszán egy csónakot, amelyben nyolc – magát szír állampolgárnak valló – férfi volt. Az államhatárt Szerbia felől illegálisan lépték át. A járőrök feltartóztatták, és visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz – írta a police.hu. Korábban, 2009-ben, 15 koszovói migráns vesztette életét Szeged alatt a Tiszán, miközben csónakjukkal illegálisan megpróbálták átlépni a szerb–magyar határt.

A rendőrök Szeged–Tompaszigetnél is feltartóztattak illegális, szír bevándorlókat hajnalban. Az éjszaka Röszkénél is igazoltattak egy, magát afgán állampolgárnak valló határsértőt, aki egy észak-macedón tehergépkocsi alvázán bújt meg, őt is visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.